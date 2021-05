Frankfurt/Main

Mann nach tödlicher Messerattacke in Klinik eingewiesen

Nach einer tödlichen Messerattacke auf einem Omnibus-Parkplatz am Frankfurter Hauptbahnhof ist ein 35 Jahre alter Mann am Freitag vom Landgericht Frankfurt dauerhaft in der Psychiatrie untergebracht worden. Infolge seiner psychischen Erkrankung gehe von ihm eine dauerhafte Gefahr für die Allgemeinheit aus, hieß es in der Entscheidung. Staatsanwaltschaft und Verteidigung hatten ebenfalls die Einweisung beantragt und verzichteten auf Rechtsmittel (Az.: 3390 Js 227641/20).