Mann nach Sturz im Motivwagen gestorben

Koblenz/Hönningen (dpa/lrs) – Nach einem Sturz in einem Motivwagen bei Hönningen (Kreis Ahrweiler) ist am Montag ein 38-Jähriger gestorben. Er war zunächst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus in Koblenz gekommen, wo er dann starb, teilte die Polizei in Koblenz mit. Der Mann war laut Polizei in einem Motivwagen auf der Fahrt zum Umzug in Hönningen gestürzt. Nähere Angaben lagen nicht vor. Die Bundesstraße 257 war im Unfallbereich zunächst gesperrt.

Zudem gab es am Rosenmontag einen weiteren Unfall in Linz am Rhein (Landkreis Neuwied): Ein dreijähriges Kind war aus dem zweiten Stock eines Hauses gefallen. Es stand am Montag an einem geöffneten Fenster, um dem Fastnachtszug zuzusehen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Laut Mitteilung stürzte das Kind noch vor dem Umzug und wurde verletzt. Per Hubschrauber kam es in eine Klinik in Sankt Augustin nahe Bonn.

Zunächst war nicht klar, wie schwer das Kind verletzt worden war. Gegen Abend teilte die Polizei dann mit, dass die Verletzungen bei dem Kind «sich nach derzeitigem Stand glücklicherweise als nicht lebensbedrohlich erwiesen» hätten. Dennoch bleibe das Kind zur weiteren Beobachtung im Krankenhaus, hieß es.

Am Samstag hatte es im Rhein-Lahn-Kreis einen tödlichen Unfall nach einem Fastnachtsumzug gegeben. Ein 20-jähriger Mann geriet am späten Nachmittag in St. Goarshausen unter einen fahrenden Karnevalswagen und erlitt tödliche Verletzungen. Auf dem Weg zu einem Fastnachtsumzug in Kirchberg (Rhein-Hunsrück-Kreis) geriet am Sonntag ein Motivwagen beim Abbiegen ins Schleudern und stürzte um. Dabei wurden sechs Menschen verletzt, einer von ihnen schwer.

