Saarwellingen

Mann nach Schuss weiter in Lebensgefahr

Ein durch einen Schuss in den Oberkörper in Saarwellingen schwer verletzter Mann schwebt weiter in Lebensgefahr. Wie ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums Saarland am Montag mitteilte, ist der 39-Jährige nicht vernehmungsfähig. Der mutmaßliche Täter – der 81 Jahre alte Stiefvater des Opfers – war festgenommen worden. Die Ermittlungen zu einem möglichen Motiv dauerten noch an, sagte der Sprecher.