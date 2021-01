Saarwellingen

Mann nach Schuss in den Oberkörper aus Krankenhaus entlassen

Ein vor gut einer Woche in Saarwellingen angeschossener Mann ist aus dem Krankenhaus entlassen worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Saarbrücken am Montag mit. Der 39-Jährige war am 8. Januar durch einen Schuss in den Oberkörper schwer verletzt worden – mutmaßlich von seinem Stiefvater, wie die Polizei mitgeteilt hatte.