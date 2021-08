Grünstadt

Mann nach Messerstich notoperiert: Täter auf der Flucht

Ein 48 Jahre alter Mann ist durch einen Messerstich schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war das Opfer am Montagabend in einem Wohnhaus in Grünstadt (Kreis Bad Dürkheim) zu Gast. Er sei durch einen Messerstich in den Bauch verletzt worden. Die Polizei sprach von mutmaßlich vier Tätern, die bereits geflohen waren, als die Beamten am Einsatzort eintrafen. Nachdem die Polizisten Erste Hilfe geleistet hatten, wurde der 48-Jährige im Krankenhaus notoperiert.