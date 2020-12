Archivierter Artikel vom 22.06.2020, 15:20 Uhr

Mann muss wegen Corona-Subventionsbetruges ins Gefängnis

Saarbrücken (dpa/lrs) – Er hat sich mit falschen Angaben Corona-Soforthilfen aus mehreren Bundesländern erschwindelt: Wegen Subventionsbetruges ist am Montag ein Mann aus Saarbrücken vor dem Amtsgericht Saarbrücken zu zwei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt worden. Laut Gericht hatte er im April in drei Fällen Kleinunternehmen-Soforthilfen beantragt, obwohl er weder Soloselbstständiger noch Unternehmer gewesen sei. Er habe die Hilfen in Höhe von je 9000 Euro auf sein Konto überwiesen bekommen – insgesamt also 27 000 Euro.