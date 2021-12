Kaiserslautern

Mann muss wegen Brandstiftung in Psychiatrie

Weil er in Kaiserslautern mehrfach Gebäude in Brand gesetzt hat, wird ein 36 Jahre alter Mann in der Psychiatrie untergebracht. Das hat das Landgericht Kaiserslautern entschieden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft vom Dienstag stand der Angeklagte vor Gericht, weil er im September des vergangenen Jahres zunächst ein Gewerbeobjekt in der Stadt in Brand gesetzt und einen Schaden von über 1,6 Millionen Euro verursacht haben soll. Im Oktober habe er im Keller eines Hauses einen Brand gelegt. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen, verletzt wurde niemand. Im Haus lebten etwa 200 Menschen.