Archivierter Artikel vom 09.04.2020, 11:40 Uhr

Mann mit 270 Kilogramm unversteuertem Tabak erwischt

Saarbrücken/Kaiserslautern (dpa/lrs) – Zollbeamte haben 270 Kilogramm unversteuerten Wasserpfeifentabak entdeckt und beschlagnahmt. Fündig wurden sie in einem Kleintransporter auf der Autobahn 6 zwischen Saarbrücken und Kaiserslautern, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten. Demnach hatte ihnen der 42-jährige Fahrer bei der Kontrolle am Dienstag gesagt, er sei privat vom Rhein-Neckar-Kreis nach Saarbrücken unterwegs.