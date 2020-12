Archivierter Artikel vom 22.11.2020, 13:00 Uhr

Neunkirchen/Saar

Mann liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Ein Mann hat sich am Samstag bei Neunkirchen im Saarland eine lange Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die Beamten seien auf den Raser aufmerksam geworden, nachdem Zeugen am Mittag einen „Verkehrsrowdy“ gemeldet hatten, wie die Polizeiinspektion Kusel am Sonntag mitteilte. Als die Beamten versuchten, den Fahrer anzuhalten, sei der 56-Jährige mit hoher Geschwindigkeit vor der Polizei geflüchtet.