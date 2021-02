Ludwigshafen

Mann kollidiert mit Auto und schiebt es in Badezimmer

Ein 21 Jahre alter Autofahrer ist in Ludwigshafen mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Wagen gefahren und hat ihn in eine Hauswand geschoben. „Durch die Wucht des Aufpralls wurde das geparkte Auto gegen die Hauswand in das Badezimmer des Hauses gedrückt“, teilte ein Sprecher der Polizei am Sonntag mit. Der 21-Jährige und sein 19 Jahre alter Beifahrer flüchteten demnach zunächst zu Fuß von der Unfallstelle, wurden aber wenig später von den Beamten gestellt. Der Fahrer wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus, sein Begleiter und die Hausbewohner blieben unverletzt.