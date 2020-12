Merzig

Mann in Kroatien festgenommen: Einbrüche im Saarland

Die Polizei hat einen Mann in Kroatien festgenommen, der wegen zahlreicher mutmaßlicher Einbrüche im Saarland und in Rheinland-Pfalz per Haftbefehl gesucht wurde. Der 43-Jährige soll für 78 Einbrüche im Saarland, 51 in Luxemburg und 21 Taten in Rheinland-Pfalz verantwortlich sein, teilte die Polizei am Dienstag mit. Darüber hinaus gäbe es Hinweise, dass er für eine Einbruchserie in Merzig im Landkreis Merzig-Wadern verantwortlich sein könnte. Der Mann sei den deutschen Behörden überstellt worden, er sitze nun in Untersuchungshaft.