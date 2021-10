Mann in Kassel mit Waffe bedroht und ausgeraubt

Kassel (dpa/lhe) – Drei Unbekannte haben einen 26-Jährigen mit einer Pistole bedroht und ausgeraubt. Der Mann war in Kassel alleine zu Fuß unterwegs, als er von drei Unbekannten angesprochen wurde, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Täter hätten dann eine Schusswaffe hervorgeholt und den Mann damit bedroht. Dieser gab ihnen sein Handy und Bargeld. Zu dem erbeuteten Gesamtwert gab die Polizei keine Auskunft. Die Täter flüchteten nach der Tat am Sonntagmorgen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise liefern können.