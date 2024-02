Mann in Clownskostüm festgenommen: Drohungen gegen Frau

ILLUSTRATION – Eine Hand hält Handschellen vor einen Streifenwagen der Polizei. Foto: David Inderlied/dpa/Illustration

Rheinbreitbach (dpa/lrs) – Ein Mann in einem Clownskostüm ist nach Drohungen gegenüber seiner Frau in Rheinbreitenbach (Landkreis Neuwied) festgenommen worden. Die Frau hatte der Polizei am Sonntag gemeldet, der 41-Jährige verhalte sich sehr aggressiv und randaliere in der gemeinsamen Wohnung, wie die Polizei am Montag mitteilte. In Anwesenheit der Beamten habe der betrunkene Mann seiner Frau Gewalt angedroht. Zuvor habe er sich ihr gegenüber nach dem Besuch einer Karnevalsveranstaltung bereits verbal aggressiv verhalten. Der 41-Jährige kam über Nacht in eine Zelle auf einer Polizeiwache. Gegen ihn laufen nun verschiedene Strafverfahren.

