Blieskastel-Webenheim

Mann in Blieskastel getötet: Verdächtiger festgenommen

Ein 50 Jahre alter Mann ist in der Nacht zum Dienstag in Blieskastel (Saarpfalz-Kreis) getötet worden. Der mutmaßliche Täter, ein 21 Jahre alter Mann, wurde festgenommen, wie die Polizei in Saarbrücken mitteilte. Das Opfer sei mit Stichverletzungen gefunden worden und während der Reanimationsversuche gestorben. Der Verdächtige sei auf dem gleichen Grundstück im Stadtteil Webenheim festgenommen worden. Die Polizei sprach von einem Streit, der eskaliert sei. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauerten zunächst an.