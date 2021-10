Saarbrücken

Mann greift Rettungskräfte und Polizisten in Saarbrücken an

Ein Betrunkener soll in Saarbrücken erst Rettungskräfte und dann Streifenbeamte angegriffen haben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wollten zunächst die Sanitäter den Freund des 47 Jahre alten Angreifers nach einem internistischen Notfall versorgen. Als die Kräfte den Patienten in dessen Wohnung behandeln wollten, habe der alkoholisierte Freund versucht, das mit Gewalt zu verhindern. Ein Rettungsassistent habe einem Schlag ausweichen können.