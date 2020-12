Archivierter Artikel vom 30.06.2020, 17:30 Uhr

Nonnweiler

Mann greift Polizisten mit Glasscherbe an: Leicht verletzt

Ein betrunkener und unter Drogeneinfluss stehender Mann hat im Saarland Polizisten mit einer Glasscherbe angegriffen und einen Beamten leicht verletzt. Die Polizisten hätten ihn abwehren und überwältigen können, teilte die Polizei in Wadern am Dienstag mit. Sie waren am Montagnachmittag alarmiert worden, weil der Mann in seiner Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Nonnweiler randalierte und in andere Wohnungen des Hauses eindringen wollte. Mit einer etwa 30 Zentimeter langen Scherbe aus einer zertrümmerten Tür griff er einen der Polizisten an, er wurde wegen seines Zustands in eine Klinik gebracht. In seiner Wohnung fanden die Beamten zahlreiche Waffen und Munition.