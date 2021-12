Mainz

Mann greift 29-Jährige auf offener Straße an

Passanten haben am Dienstag in der Mainzer Innenstadt einen Mann gestoppt, der auf offener Straße auf eine 29-jährige Frau eingeschlagen hat. Der 41 Jahre alte Mann war am Mittag auf die Frau getroffen und hatte unvermittelt in einem Laden und auf dem Gehweg auf sie eingeprügelt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Passanten hielten ihn von weiteren Schlägen ab. Bei der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass die 29-Jährige in einen Streit mit der Ehefrau des Angreifers verwickelt war. Dieser gab seine Tat zu und rechtfertigte seine Schläge damit, dass das Opfer ihn zuvor beleidigt habe. Die 29-jährige Frau wurde mit Verletzungen im Gesicht in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.