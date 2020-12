Augsburg/Saarbrücken

Mann gefasst: Frauen zur Prostitution gezwungen

Ein 29 Jahre alter Mann soll junge Frauen aus Rumänien und Ungarn nach Deutschland gelockt und im Saarland sowie in Bayern zur Prostitution gezwungen haben. Der mutmaßliche Menschenhändler ist in einem Hotel in Augsburg festgenommen worden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann war demnach per Haftbefehl gesucht worden.