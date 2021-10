Völklingen

Mann flieht vor Polizeikontrolle nach Frankreich

Ein Autofahrer ist in der Nacht zum Mittwoch vor einer Polizeikontrolle im saarländischen Völklingen geflohen. Der Mann habe nicht auf Anhaltesignale reagiert und sei schließlich über die französische Grenze entkommen, teilte die Polizei in Saarbrücken am Mittwoch mit. Zuvor sei der mit angeschaltetem Licht auf einem Parkplatz stehende Wagen Beamten aufgefallen. Der Fahrer habe sich hektisch verhalten, als der Streifenwagen sich näherte und dann die Flucht ergriffen, sagte eine Sprecherin der Polizei.