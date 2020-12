Archivierter Artikel vom 04.09.2020, 12:50 Uhr

Bornheim

Mann flieht nach Polizeikontrolle und greift dann Beamte an

Ein 32-Jähriger hat sich in Rheinhessen einer Verkehrskontrolle entzogen und später die Polizisten angegriffen. Als Beamte den Mann am Donnerstagabend bei Bornheim (Kreis Alzey-Worms) kontrollieren wollten, versuchte er zunächst, mit seinem Kleinwagen zu flüchten, wie die Polizei in Mainz am Freitag mitteilte. Als er erkannte, dass er mit seinem Auto keine Chance gegen den Wagen der Zivilfahnder hat, versuchte er mit einer Vollbremsung und waghalsigem Lenkmanöver auf einem Parkplatz zu entkommen. Als auch das misslang, sprang er aus dem Auto und griff die Polizisten an.