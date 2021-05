Trier

Mann flieht aus offenem Vollzug

Die Polizei hat in Trier einen Mann festgenommen, der aus dem offenen Strafvollzug geflohen war. Den Beamten fiel der 30-Jährige in der Nacht zum Mittwoch bei der Kontrolle eines Reisebusses im Stadtgebiet auf, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte.