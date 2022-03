Annweiler

Kriminalität

Mann feuert Schuss auf Garagen ab und wird festgenommen

Ein Mann hat in Annweiler am Trifels (Kreis Südliche Weinstraße) mit einem Gewehr einen Schuss auf die Rückseite von Garagen eines Mehrfamilienhauses abgefeuert und ist festgenommen worden. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung in dem Haus wurden nach Angaben der Polizei vom Freitag neben dem Gewehr auch noch eine Schreckschusswaffe und eine Armbrust sichergestellt. Einen Waffenschein habe er nicht. Gegen ihn werde nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Der Mann habe bei der Festnahme am Donnerstag keinen Widerstand geleistet und den Schuss eingeräumt. Er sei später wieder freigelassen worden. Warum er geschossen hat, war zunächst unklar.