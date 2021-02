Kaiserslautern

Mann fährt 19-Jährigen an und schleudert ihn gegen Auto

Ein 21 Jahre alter Mann soll in Kaiserslautern einen 19-Jährigen während eines Streits mit dem Auto angefahren und in den Straßenverkehr geschleudert haben. Dort sei der Jüngere von einem fahrenden Wagen erfasst und dabei leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er kam in ein Krankenhaus.