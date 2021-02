Kaiserslautern

Mann erschlug Ehefrau: Unterbringung in Psychiatrie

Weil er seine Ehefrau mit einer Eisenstange erschlagen hat, soll ein 61-Jähriger in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden. Das ordnete das Landgericht Kaiserslautern am Donnerstag an. Wie ein Gerichtssprecher am Donnerstag sagte, geht die Strafkammer davon aus, dass der Mann die schlafende 75-Jährige im Juli 2020 im Zustand der Schuldunfähigkeit mit mindestens zwei Schlägen auf den Kopf getötet hat. Der Mann leide an einer paranoiden halluzinatorischen Schizophrenie. Die Entscheidung ist laut Gerichtssprecher noch nicht rechtskräftig.