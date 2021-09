Mann erschießt Ex-Freundin und kündigt eigenen Tod an

Ein Mann aus der Südeifel soll erst seine Ex-Freundin und dann sich selbst erschossen haben. Zuvor soll der 52-jährige Mann einem Freund am Telefon mitgeteilt haben, dass er die Frau erschossen habe und nun sich selbst umbringen wolle. Der Freund rief sofort den Notruf, wie die Polizei in Trier am Montag mitteilte.

Mit Unterstützung eines luxemburgischen Polizeihubschraubers starteten die Beamten eine Suchaktion in der Region. Am Samstagvormittag fanden die Einsatzkräfte das Auto des 52-Jährigen in einem Waldstück bei Wallendorf. Im Fahrzeug befanden sich die Leiche einer 30-jährigen Luxemburgerin und die des Mannes. In der Hand soll er nach Angaben der Polizei eine Schusswaffe gehabt haben.

Die Kriminaldirektion Trier geht nach ersten Erkenntnissen von Beziehungsproblemen als Motiv für die Tat aus. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an.

© dpa-infocom, dpa:210913-99-200504/2