Schifferstadt

Mann entdeckt Leiche in See

Ein Schwimmer hat in einem See eine Leiche entdeckt. Am frühen Sonntagnachmittag hatte der Mann einen Körper im Wasser des Niederwiesenweihers zwischen Schifferstadt und Böhl-Iggelheim (Rhein-Pfalz-Kreis) treiben sehen, wie die Polizei mitteilte. Er alarmierte die Rettungskräfte, diese konnten den Mann nur noch leblos bergen. Bei dem Toten handelt es sich um einen 47-Jährigen aus Hassloch. Erst am Freitag war ein 19 Jahre alter Mann in einem Germersheimer Baggersee ums Leben gekommen.