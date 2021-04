Sankt Katharinen

Mann durch Schuss aus Schreckschusspistole verletzt

Bei einer Auseinandersetzung in Sankt Katharinen (Kreis Neuwied) ist ein 22-Jähriger verletzt worden. Fünf bis sechs Menschen gerieten in der Nacht zum Sonntag in Streit, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. Dabei seien vor der Wohnung des 22-Jährigen ein oder mehrere Schüsse aus einer Schreckschusspistole abgegeben worden. Der Mann sei dabei „nicht unerheblich verletzt“ worden, musste laut dem Sprecher aber nicht ins Krankenhaus. Er habe selbst den Rettungsdienst gerufen. Die anderen Beteiligten seien geflüchtet.