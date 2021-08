Landau

Mann durch Messerstiche schwer verletzt

Bei einem Angriff mit einem Messer hat ein Mann einen anderen in Landau schwer verletzt. Der 26-Jährige stach am Freitagmorgen gegen 5.00 Uhr mehrfach auf das 32 Jahre alte Opfer ein, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der Angriff geschah in der Wohnung des 32-Jährigen, der Hintergrund war zunächst unklar.