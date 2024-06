Mann durch Messerattacke schwer verletzt

Zwei Männer geraten in Streit. Einer der beiden zieht ein Messer und sticht mehrmals zu.

Frankenthal (dpa/lrs) – Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ist am Samstag in Frankenthal ein 52-Jähriger mit mehreren Messerstichen schwer verletzt worden. Er habe notoperiert werden müssen, Lebensgefahr bestehe derzeit aber nicht, teilten die Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und das Polizeipräsidium Rheinpfalz gemeinsam mit. Das Opfer sei aus bislang unbekannten Gründen mit einem 22-jährigen Mann in Streit geraten und niedergestochen worden. Der mutmaßliche Messerstecher sei kurz darauf festgenommen worden.