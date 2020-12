Archivierter Artikel vom 05.09.2020, 11:40 Uhr

Bad Kreuznach

Mann durch Druckwelle in Wohnung leicht verletzt

Eine Druckwelle hat in Bad Kreuznach am Freitag eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus verwüstet und den Bewohner leicht verletzt. Ursache sei eine Verpuffung oder Explosion gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Was diese auslöste, war zunächst unklar. Durch den Druck seien Einrichtung, Gegenstände sowie Türen der Wohnung beschädigt worden. Der 32-jährige Bewohner habe trotz Verletzung keine medizinische Hilfe benötigt. Der Schaden liege im niedrigen fünfstelligen Bereich. Einen Brand habe es nicht gegeben. Zuvor hatte die „Rhein-Zeitung“ berichtet.