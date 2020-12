Archivierter Artikel vom 25.07.2020, 11:10 Uhr

Speyer

Mann blitzt mit falschem Geldschein ab und wird rabiat

Weil er mit einem gefälschten 500-Euro-Schein in einem Getränkeladen abgeblitzt ist, hat ein Mann in Speyer kurzerhand den Verkäufer attackiert und ausgeraubt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wollte der etwa 30 Jahre alte Täter mit dem gefälschten Geldschein zunächst die Rechnung für Getränke bezahlen. „Die Machart war aber so schlecht, dass der Verkäufer die Banknote als Fälschung erkannt hat“, sagte ein Sprecher der Polizei.