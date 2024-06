Heusweiler

Kriminalität

Mann blendet Autofahrer mit Laserpointer

Von dpa/lrs

Weil er einen Autofahrer während der Fahrt im saarländischen Heusweiler mit einem Laserpointer geblendet haben soll, ermittelt die Polizei gegen einen 55 Jahre alten Mann. Der 42-jährige Fahrer habe dadurch am Samstag Schmerzen in den Augen verspürt und anhalten müssen, teilte die Polizei mit. Die Polizei durchsuchte daraufhin eine Wohnung, fand dort den 55-Jährigen und einen Laserpointer. Sie ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.