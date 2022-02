Kaiserslautern

Mann belästigt Passanten und wirft Tretroller

Ein Mann hat in der Innenstadt von Kaiserslautern mehrere Passanten belästigt – darunter auch Kinder. Wie die Polizei mitteilte, fasste der junge Mann am Samstagnachmittag im Bereich von Bushaltestellen am Rathaus Menschen an und schlug sie. Einsatzkräfte der Polizei nahmen den 22-Jährigen fest.