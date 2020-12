Archivierter Artikel vom 11.07.2020, 09:30 Uhr

Mann bei Sturz mit Rennrad schwer verletzt: Zeugensuche

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Ein 56 Jahre alter Mann ist in Ludwigshafen mit seinem Rennrad gestürzt und schwer verletzt worden. Der Radfahrer zog sich Verletzungen am Kopf und am Oberkörper zu, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Wie es zu dem Unfall am Freitag kam, ist noch unklar. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise geben können.