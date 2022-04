Kaiserslautern

Mann bei Garagenbrand schwer verletzt: Bahnstrecke gesperrt

Ein Mann ist bei einem Garagenbrand am Mittwochmittag in Kaiserslautern schwer verletzt worden. Der 44-Jährige sei mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen worden, teilte die Polizei mit. Er hatte an einem Auto in der Garage gewerkelt, als der Brand aus bislang unbekannten Gründen ausbrach. Da sich die Flammen auch auf die Grünfläche zwischen dem Anwesen und der Bahnlinie ausgebreiteten, wurde die Bahnstrecke zwischen Kaiserslautern und Enkenbach-Alsenborn kurzzeitig gesperrt. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt.