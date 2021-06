Brohl-Lützing

Mann bei Flucht vor Polizei im Rhein abgetrieben

Mit einem Großaufgebot haben Polizei und Feuerwehr am Freitagmorgen im Rhein bei Brohl-Lützing (Landkreis Ahrweiler) nach einem vermissten Mann gesucht, der bei einer Flucht vor der Polizei in den Fluss gesprungen war. Der Mann wurde bislang nicht aufgefunden, wie eine Sprecherin der Polizei am Nachmittag sagte. Die „aktiven Suchmaßnamen“ wurden demnach am Mittag eingestellt. Die Feuerwehr hatte den Angaben zufolge mit Booten unter anderem die Uferbereiche abgesucht. Auch zwei Polizeihubschrauber sowie die Wasserschutzpolizei seien im Einsatz gewesen.