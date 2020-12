Archivierter Artikel vom 27.09.2020, 11:30 Uhr

Mann bei Bauarbeiten im Saarland schwer verletzt

Losheim am See (dpa/lrs) – Bei Arbeiten zur Errichtung einer Lagerhalle im nördlichen Saarland ist ein 55 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Er wurde am Samstagnachmittag im Losheimer Ortsteil Rimlingen von einem 700 Kilogramm schweren Stahlträger getroffen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Stahlträger sollte am Dach befestigt werden, rutschte aber vermutlich wegen Nässe von einer Traktorgabel und traf den Helfer aus einer Höhe von etwa 1,50 Metern an Kopf und Brust. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber nach Saarbrücken geflogen und befand sich nach Polizeiangaben am Sonntag außer Lebensgefahr. Die Polizei ermittelt gegen den Benutzer des Traktors und den Bauherrn wegen fahrlässiger Körperverletzung.