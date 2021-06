Kaiserslautern

Mann bedroht Sanitäter und Paar

Ein aggressiver Mann hat in Kaiserslautern zunächst Sanitäter und dann ein Paar bedroht. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bei der Festnahme habe er am Mittwochabend seinen Kopf gegen einen Baum geschlagen und die Beamten beschimpft. Zunächst war der 40-Jährige aufgefallen, weil er Sanitäter bedrohte, die sich wegen seines scheinbar hilflosen Zustands um ihn kümmern wollten. Eine Stunde später riss er ein Tierschutznetz von einem Balkon und bedrohte ein Paar, das ihn deswegen ansprach. Die alarmierten Beamten brachten ihn wegen Eigengefährdung in eine Fachklinik.