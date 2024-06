Mann bedroht Gruppe mit vermeintlicher Schusswaffe

Anzeige

Trier (dpa/lrs). Weil er eine fünfköpfige Gruppe in Trier mit einer vermeintlichen Schusswaffe bedroht haben soll, hat die Polizei in Trier einen Mann vorläufig festgenommen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der Mann in der Nacht mit der Gruppe in Streit geraten. Anschließend sei der Anfang 20-Jährige geflüchtet. Nach kurzer Fahndung konnte er festgenommen werden. Bei der vermeintlichen Schusswaffe handelte es sich der Polizei zufolge um eine täuschend echt aussehende Pfefferspraypistole.

