Mann bedroht Gerichtsvollzieher mit Armbrust

Rückweiler (dpa/lrs) – Ein Mann soll einen Gerichtsvollzieher in Rückweiler (Landkreis Birkenfeld) mit einer Armbrust bedroht haben. Der Justizbeamte suchte den Mann und seine Ehefrau am Montag in Begleitung der Polizei auf, um eine Zwangsräumung ihres Hauses durchzusetzen, wie das Polizeipräsidium Trier am Dienstag mitteilte. Das Paar hatte die Räumung trotz der richterlichen Entscheidung bis dahin verweigert. Nach mehrmaligem Klopfen öffneten der 54-jährige Mann und seine 53 Jahre alte Frau die Tür, der Mann bedrohte den Gerichtsvollzieher den Angaben zufolge verbal und mit einer geladenen Armbrust.

Nachdem sich das Paar wieder in das Haus zurückgezogen hatte, riefen die Beamten weitere Polizisten und Spezialeinsatzkräfte, die das Haus umstellten. Noch bevor alle Einsatzkräfte vor Ort waren, kamen die Eheleute aus dem Haus, trugen persönliche Gegenstände nach draußen und legten auch die entladene Armbrust in den Garten, wie es hieß. Gegen den Ehemann wurde ein Haftbefehl erlassen, der gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde.

Pressemitteilung