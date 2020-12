Archivierter Artikel vom 03.05.2020, 16:20 Uhr

Mann bedroht Bewohner eines Mehrfamilienhauses

Idar-Oberstein (dpa/lrs) – Ein 39-jähriger Mann hat in Idar-Oberstein (Landkreis Birkenfeld) die Bewohner eines Mehrfamilienhauses bedroht und einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, seien „private Streitigkeiten“ der Auslöser des Konflikts am Sonntag gewesen. Einsatzkräfte hätten den Bereich abgesperrt und den 39-Jährigen festgenommen. Wie der Mann die Bewohner bedrohte, war zunächst unklar. Ob der Mann selbst in dem Haus wohnte, sagte die Polizei nicht. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.