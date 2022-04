Selters

Westerwaldkreis

Mann baut Unfall unter Drogen: Polizei findet Waffe

Ein 21 Jahre alter Autofahrer ist der Polizei in Selters im Westerwaldkreis gleich mehrfach negativ aufgefallen. Der junge Mann war am Dienstagabend in einen Verkehrsunfall mit Sachschaden verwickelt, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten demnach auf, dass der Mann unter Drogen stand. Außerdem habe die Polizei einen Gasrevolver im Fahrzeug des Mannes gefunden. Eine Erlaubnis für den Revolver habe der 21-Jährige aber nicht vorweisen können. Gegen den Mann seien mehrere Verfahren eröffnet worden. Sein Führerschein wurde einbehalten.