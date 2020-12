Archivierter Artikel vom 26.08.2020, 22:00 Uhr

Lingenfeld

Mann aus Rhein-Neckar-Kreis stirbt bei Badeunfall

In einem Baggersee im rheinland-pfälzischen Lingenfeld ist ein 43-jähriger Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis bei einem Badeunfall gestorben. Die Gründe für den Tod des Mannes am Mittwoch waren am Abend noch unklar, wie die Polizei mitteilte. Hinweise auf ein Verschulden Dritter gab es nicht. Die Kriminalpolizei ermittelt.