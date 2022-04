Saarbrücken

Mann attackiert und lebensgefährlich verletzt

Ein Mann ist in Saarbrücken in der Nacht zum Mittwoch mutmaßlich mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt worden. Die Hintergründe der Tat seien noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Der 27-Jährige selbst habe den Notruf alarmiert und mitgeteilt, zu Hause von mehreren Männern attackiert worden zu sein. Als die Polizei eintraf, lag er nicht ansprechbar vor seiner Wohnung. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Kurz darauf nahm die Polizei in der Nähe der Wohnung zwei 16-Jährige und einen 19-Jährigen fest. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.