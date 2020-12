Archivierter Artikel vom 20.09.2020, 12:20 Uhr

Merzig

Mann attackiert Freundin auf Straße und löst Schlägerei aus

Ein 25 Jahre alter Mann hat im saarländischen Merzig mit einem gewalttätigen Angriff auf seine Freundin eine größere Schlägerei ausgelöst. Bei dem Vorfall in der Nacht zum Sonntag soll der Mann die 23-jährige Frau in der Altstadt gegen den Kopf geschlagen haben. Als dem Opfer mehrere Menschen zu Hilfe eilten, entwickelte sich daraus eine größere Schlägerei mit etwa 15 bis 20 Personen, hieß es in der Polizei-Mitteilung.