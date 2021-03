Gimmeldingen

„Mandelblütenort“ Gimmeldingen für Tagestouristen gesperrt

In dem rheinland-pfälzischen Ort Gimmeldingen beginnt heute (9.00 Uhr) eine mehrwöchige Besuchersperre für Tagestouristen. Grund ist die überregional bekannte Mandelblüte, die traditionell Tausende Besucher in den Stadtteil von Neustadt an der Weinstraße lockt. Die Kommune will den Ansturm in diesem Jahr verhindern. Sie begründet die Sperre mit dem Schutz vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus.