Mandelblüte: Rund 20.000 Festgäste am ersten Wochenende

Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) – Die Veranstalter des überregional beliebten Mandelblütenfestes in Gimmeldingen haben ein positives Fazit des ersten Wochenendes gezogen. Rund 20.000 Besucherinnen und Besucher seien in den Weinort gekommen, der zu Neustadt an der Weinstraße gehört, teilte das Stadtmarketing der Kommune in der Pfalz am Montag mit. Am kommenden Wochenende (15. bis 17. März) wird dort erneut gefeiert.

Zum Auftakt hätten rund 45 Ausschankstellen und Gastronomiestände zahlreiche Mahlzeiten vom deftigen Spießbraten über Flammkuchen bis zu süßen Crêpes angeboten, hieß es. «Die Stimmung der Festbesucherinnen und Festbesucher war an allen drei Tagen sehr gut und friedlich, es kam zu keinen besonderen Vorkommnissen oder Ausschreitungen.» Auch Polizei und städtische Ordnungsbehörde zeigten sich zufrieden. Das Parkraum- und Besucherlenkungskonzept habe insgesamt gut funktioniert.

Hunderte Mandelbäume in und um Gimmeldingen locken jedes Jahr Tausende Besucherinnen und Besucher zum Flanieren und Genießen. Um den Besucheransturm aus Rheinland-Pfalz und angrenzenden Bundesländern zu entzerren, präsentiert sich die Veranstaltung in diesem Jahr an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden – statt wie früher an einem. Am Wochenende wird freitags von 14.00 bis 19.00 Uhr sowie samstags und sonntags von 11.00 bis 19.00 Uhr gefeiert. Bei der Anreise raten die Organisatoren zu Bus und Bahn.

Einen festen Termin für das Fest gibt es nicht – das Datum orientiert sich an der Mandelblüte.

