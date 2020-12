Archivierter Artikel vom 02.11.2020, 13:20 Uhr

Trier

Manager: „Nie Beschwerden über Kinderpornos und Drogen“

Der für Beschwerden zuständige Manager des Cyberbunkers in Traben-Trarbach an der Mosel will von Hinweisen auf Kinderpornografie oder Drogenhandel mit Hilfe der Server des Rechenzentrums nie etwas mitbekommen haben. „Es gab niemals Beschwerden in diese Richtung“, sagte der 51 Jahre alte Niederländer am Montag vor dem Landgericht Trier. „Ich habe nie etwas gehört über Kinderpornografie, Drogenhandel oder andere Verbrechen.“ Der Cyberbunker, der nach Ansicht der Ermittler wichtige Marktplätze des kriminellen „Darknet“ beherbergte, war im September 2019 von Polizisten gestürmt worden.