Berlin/Mainz

Malu Dreyer sah seit langem wieder ihre Mutter

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer kann gut die Nöte jener Menschen verstehen, die wegen der Corona-Krise wochenlang ihre Eltern in Alten- und Pflegeheimen nicht besuchen durften. „Mir blutet auch das Herz“, sagte die SPD-Politikerin am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Anne Will“. „Ich war vor zwei Tagen auch seit langer, langer Zeit wieder einmal meine Mutter besuchen.“ In deren Seniorenheim habe es einen Covid-19-Fall gegeben. „Und deshalb war da wirklich kein Besuch möglich.“