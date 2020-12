Malu Dreyer ruft für 2021 zu Zuversicht auf

Noch nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik sei das Miteinander so stark gefordert gewesen wie 2020, sagte Dreyer in ihrer Botschaft an die Menschen in Rheinland-Pfalz. „Noch nie haben wir so viel Zeit in der digitalen Welt verbracht.“ Die einschneidenden Corona-Maßnahmen machten viele Menschen einsam und gefährdeten wirtschaftliche Existenzen. Auch sei es bedrückend, dass in Rheinland-Pfalz mehr als 1300 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben seien.

Dreyer richtete sich besonders an die „vielen jungen Menschen, die sich ausgebremst fühlen“ und zeigte sich „überzeugt davon, dass wir aus 2021 ein gutes Jahr machen können“. Die akute Gefahr der Corona-Pandemie werde im neuen Jahr überwunden. Der maßgeblich in Mainz entwickelte Impfstoff gebe Grund zur Hoffnung. Die Ministerpräsidentin dankte denen, die dafür sorgten, dass gefährdete Menschen gut durch die Krise kommen könnten und daran mitwirkten, die Gesellschaft am Laufen zu halten. Dabei nannte sie Krankenhäuser, Pflegeheime, Gesundheitsämter und ambulante Dienste sowie Kitas, Schulen und Hochschulen sowie Eltern: Diese „stemmen unter schwierigen Umständen Beruf und Familie gleichzeitig.“